Проезд в автобусах Ставрополя подешевеет на 8 рублей при оплате QR-кодом

Жители Ставрополя получат возможность экономить по 8 руб. за каждую поездку на общественном транспорте. Для этого нужно расплатиться по QR-коду или с помощью NFC через Систему быстрых платежей, сообщили в краевом миндоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новый способ оплаты проезда вводят с 7 апреля до конца июля 2025 года. К моменту запуска акции общественный транспорт города оборудуют платежными NFC-табличками. Систему внедрят на автобусных маршрутах № 5, 12, 33, 36, 37, 52, 1, 11, 15 и троллейбусных № 1, 2, 4, 7, 8 и 9.

Евгения Перцева