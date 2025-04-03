«Новые вместительные арены порой заполняются до отказа»

Континентальная хоккейная лига бьет рекорды посещаемости. В текущем сезоне на ледовых аренах на каждом матче в среднем побывали более 7 тыс. человек. По подсчетам Forbes, всего регулярный чемпионат посетили больше 5,7 млн человек. Аналитики прогнозируют, что в перспективе будет еще больше. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наиль Фаттахов, Коммерсантъ Фото: Наиль Фаттахов, Коммерсантъ

Вот уже несколько лет эксперты утверждают, что уровень хоккея в КХЛ стал ниже. После того как уехали звездные легионеры, претензий к чемпионату было много.

Вот что говорит про наш хоккей Владимир Плющев, который не один год работал тренером со сборной и клубами: «Ярких игроков маловато, а это значит, что мы теряем в мастерстве, потому что все определяют яркие звезды. Все ровные, хорошие, плотные средние игроки, но не звездные команды».

И все же посещаемость растет. Новые вместительные арены, которые появляются в разных городах нашей страны, порой заполняются до отказа. В регионах болельщики ходят на хоккей, даже когда к ним в гости приезжает не самый звездный соперник. В разгар регулярного чемпионата этому искренне удивлялся хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд:

«Я был в Омске. У них на "Куньлунь" приходит 11,8 тыс. Как им это удается? При этом на их домашний стадион в Мытищах с трудом можно набрать 500 человек. А в Омске вообще меньше 11 тыс. человек не бывает на стадионе».

А сейчас, когда идут матчи play-off, купить билеты в некоторые ледовые дворцы практически невозможно. Например, посещаемость в Санкт-Петербурге даже не удивляет, а потрясает — в среднем 17, 6 тыс. человек. И это еще не все матчи СКА играл на новой арене. Тогда бы точно было первое место в Европе. А так уступили, но только стадиону в Кельне и то несильно. Скорее всего, в следующем сезоне «СКА Арена» точно станет самой посещаемой на континенте. Что же касается Москвы, то здесь все не так радужно. На «Динамо» и ЦСКА ходят в среднем чуть больше 7,54 тыс. человек, а на «Спартак» — чуть больше 7 тыс.

Да, в столице нет схемы, которая зачастую работает — один город, одна команда — но главные причины в другом, уверен хоккейный аналитик Игорь Ларин: «Москва, к сожалению, потеряла ярких хоккейных личностей. Звезды потихоньку переехали в Санкт-Петербург, на Восток, в Национальную хоккейную лигу. Москва слезам не верит, средним именам не верит. Все-таки хоккей приезжает в основном в восточные районы страны, и нужно понимать, что все-таки хоккей — это Восточная конференция, более восточно-сибирский, если хотите, даже азиатский вид спорта для России».

И все же московские команды попали в топ-20 самых посещаемых хоккейных клубов в Европе, так что в целом результат приличный. Но с НХЛ сравнивать не стоит. За океаном средняя посещаемость всех арен примерно такая же, как в Санкт-Петербурге, — больше 17 тыс. человек при загруженности 97%. На матчи с участием «Вашингтон Кэпиталз» в ожидании рекорда Александра Овечкина сейчас вообще не попасть. Цена билета порой превышает $1 тыс. Хотя «СКА Арена» сразу после того, как клуб переехал в новый дом, собирала на трибунах больше 22 тыс. человек, опережая по этому показателю даже самый посещаемый клуб североамериканского хоккея «Монреаль Канадиенс».

Активно ходят на хоккей в Минске — больше 14 тыс. на каждой встрече — это уровень. Есть, конечно, в КХЛ клубы, где посещаемость упала: «Витязь», «Лада» и «Барыс». Причем команда из Астаны серьезно потеряла интерес аудитории, последнее место в Восточной конференции дает о себе знать. Но даже там люди на хоккей ходят, что конечно не может не радовать.

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Владимир Осипов