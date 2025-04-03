Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Осужденному наркодилеру со Ставрополья увеличили срок за терроризм до 15 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес повторный приговор заключенному из ставропольской колонии, который ранее отбывал срок за незаконный оборот наркотиков. Мужчина признан виновным в участии в террористической организации, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Осужденный в декабре 2021 года добровольно вступил в ряды запрещенной в России террористической организации и планировал совершать преступления от ее имени.

Суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии особого режима.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным оперативниками ФСБ.

Николай Аксенов

Новости компаний Все