Новороссийские школьники перевели мошенникам более 1,6 млн рублей

Трое подростков в Новороссийске стали жертвами мошенников во время каникул. Общая сумма перевода злоумышленникам превысила 1,6 млн руб., уточнили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские выяснили, что на телефоны подростков поступили звонки от неизвестных людей, которые представлялись администраторами школьного комитета. Для добавления в школьный чат они просили продиктовать пароль из смс-сообщения, после чего последовали новые звонки с сообщениями, что страницы подростков и их родителей взломаны, в связи с чем членам семьи грозит уголовная ответственность за якобы оказанную помощь международным преступникам.

В качества «выхода» школьникам предложили легализовать денежные средства и перевести их через ближайший банкомат на указанные счета. Родители школьников обратились в полицию.

Алена Воробьева