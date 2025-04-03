В Магнитогорске нашли скрывшегося после ДТП самокатчика

Госавтоинспекция Магнитогорска установила 24-летнего местного жителя, который скрылся после наезда на горожанку с собакой. Проводится проверка в рамках административного дела, сообщает пресс-служба ГАИ.

ДТП произошло в девять вечера 29 марта. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в районе дома №69 по улице Ленина магнитогорец на электросамокате наехал на собачий поводок. Державшая его 40-летняя местная жительница упала и получила травмы. Водитель электросамоката скрылся с места ДТП.

Магнитогорец пояснил сотрудникам ГАИ, что после столкновения поинтересовался у пострадавшей, нужна ли ей помощь, и уехал, получив отрицательный ответ.