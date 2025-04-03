«ТНС Энерго» требует 7 млн рублей с «Ростовской транспортной компании»
В Арбитражный суд Ростовской области поступило исковое заявление от ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» к «Ростовской транспортной компании» на сумму 7,3 млн руб. Информация об этом опубликована картотеке дела.
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Требование связано с неоплатой счетов за электроэнергию. Иск принят к рассмотрению 2 апреля, первое заседание назначено на 12 мая.
«Ростовская транспортная компания» занимается пассажирскими перевозками в Ростове-на-Дону и обслуживает 11 троллейбусных, 5 трамвайных и один электробусный маршруты.