Житель Иркутска осужден за призывы к террористической деятельности

2-й Восточный окружной военный суд огласил приговор жителю Иркутска Андрею Ригуцу. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), а также по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). По сообщению пресс-службы суда, ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Судом установлено, что гражданин являлся противником проведения специальной военной операции, испытывал негативное отношение к органам госвласти России. Он размещал комментарии в социальных сетях и на видеохостинге, в которых призывал совершать насильственные действия в отношении военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Некоторые комментарии содержали призывы к нанесению ракетных ударов по зданиям, сооружениям и местам массового скопления людей, расположенным в России»,— отмечается в сообщении.

В качестве дополнительного наказания Андрей Ригуц будет на три года лишен права оставлять комментарии в социальных сетях, а также администрировать группы, чаты и интернет-сайты.

Влад Никифоров, Иркутск