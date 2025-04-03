Минобороны РФ потребовало взыскать 390 млн руб. с Кизлярского завода

Минобороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском с требованием взыскать более 390 млн руб. с Кизлярского электромеханического завода. Соответствующая карточка опубликована на официальном портале инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, иск против АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» поступил в суд 28 марта. Сумма исковых требований превышает 390,2 млн руб. Указано, что дело №А40-74506/2025 на данный момент рассматривается в первой инстанции.

АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» специализируется на разработке и изготовлении комплексов наземного контроля, диагностики летательных аппаратов и борьбы с БПЛА, производстве навесного и бортового оборудования, выпускает гражданскую продукцию и спецпродукцию гособоронзаказа. В основном техника производится для авиационной холдинговой компании «Сухой» и российской самолетостроительной корпорации «МиГ». Наряду с продукцией оборонного назначения поставляет продукцию для автоконцерна «КАМАЗ». Предприятие входит в состав АО «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации «Ростех». На предприятии работает около 2 тыс. человек.

31 марта Минобороны подало к РЖД несколько исков. Их общая сумма превышает 90,3 млн руб. В суде уточнили, что сумма требований по крупнейшему из исков достигает 34 млн 323 тыс. 707 руб.