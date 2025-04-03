ООО «Башкирэнерго» - в топ-10 рейтинга качества услуг по техприсоединению

ООО «Башкирэнерго» вошло в топ-10 рейтинга качества услуг по технологическому присоединению к электросетям по итогам 2024 года среди электросетевых предприятий Российской Федерации . Башкирские электросетевики заняли девятое место в категории до 15 кВт включительно. Три четверти этой категории составляют бытовые потребители.



Фото: ООО «Башкирэнерго»

Места в рейтинге распределяются на основе показателей средней продолжительности процедуры техприсоединения к электросетям в 2024 году и их изменений к 2023 году.

Напомним, в 2024 году ООО «Башкирэнерго» присоединило 14237 потребителей до 15 кВт. Это на 4 % больше, чем годом ранее.

«Технологическое присоединение потребителей является одним из наиболее значимых направлений деятельности компании и отражает ее клиентоориентированность. ООО «Башкирэнерго» стремится к сокращению сроков техприсоединения. Для этого, в частности, все производственные отделения освоили работы под напряжением на ВЛ 0,4 кВ, что положительно сказывается как на скорости техприсоединения, так и на комфорте потребителей», - подчеркнул первый заместитель генерального директора Сергей Савченко.

Рейтинг составляется ежегодно агентством «Энергоньюс Медиа» и является одним из самых авторитетных в энергетической отрасли России.

ООО «Башкирэнерго»