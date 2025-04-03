УБРиР вновь подтвердил статус значимого банка на рынке платежных услуг

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в очередной раз признан ЦБ РФ банком, значимым на рынке платежных услуг, и включен в соответствующий реестр. При принятии решения о внесении кредитной организации в этот список регулятор анализирует масштабы деятельности банка по нескольким параметрам: количеству выпущенных карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также по числу эквайринговых терминалов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УБРиР Фото: Пресс-служба УБРиР

Реестр организаций, значимых на рынке платежных услуг, Банк России обновляет ежегодно. В этом году в опубликованный на сайте Центрального банка перечень вошли 17 банков и одна небанковская кредитная организация.

«Сам факт попадания в этот перечень – уже достойный результат. А УБРиР стабильно подтверждает свой статус на протяжении 10 лет. Рост транзакционнной активности корпоративных и розничных клиентов достигается только планомерным обновлением цифровой и офлайновой инфраструктуры. Команда банка ежедневно работает над тем, чтобы взаимодействие с нами было комфортным, стабильным и надежным», — отметил Алексей Долгов, президент УБРиР.

В этом году реестр снова сократился: из него были исключены пять организаций, а включено только четыре. Отметим, что УБРиР – единственный банк Уральского региона, находящийся в списке значимых на рынке платежных услуг.

ПАО КБ «УБРИР»