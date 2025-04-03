В прошлом году в Башкирии на производстве погибло 32 работника

В 2024 году в Башкирии произошло 32 смертельных случая на производстве, что на четыре случая меньше, чем годом ранее, рассказала министр труда, семьи и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на заседании правительства республики. Ее цитирует пресс-служба кабмина.

Самыми травмоопасными отраслями экономики региона в прошлом году являлись обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь и сельское хозяйство, говорится в пресс-релизе. Всего, по данным госпожи Ивановой, на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда в Башкирии работает около 108 тыс. человек.

Идэль Гумеров