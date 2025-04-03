Убытки «Газпром газораспределение Уфа» выросли в пять раз

ПАО «Газпром газораспределение Уфа», обеспечивающее газом население и предприятия Башкирии, в 2024 году получило около 13,3 млрд руб. выручки. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 750,3 млн руб. Такие данные следуют из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, опубликованной в Центре раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Убытки компании в прошлом году составили 1,3 млрд руб. против 239,6 млн руб. годом ранее.

Основным источником доходов компании является транспортировка природного газа, которая принесла 8,8 млрд руб. выручки. За строительно-монтажные работы организация получила 998,5 млн руб., за услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования — 1,7 млрд руб., за технологическое присоединение — 393,8 млн руб. Еще 1,3 млрд руб. компании принесли «прочие виды деятельности».

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» зарегистрировано в Уфе в 1991 году, управляется ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и контролируется АО «Газпром газораспределение».

Идэль Гумеров