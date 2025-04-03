Ярославца будут судить за нападение на инспектора ГИБДД

В Ярославской области в суд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщили в областном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно со своим знакомым бегал по трассе М-8 в районе поселка Семибратово. Правоохранители попытались их увести с проезжей части, но те отказывались уходить. В итоге сотрудникам полиции пришлось одному из них надеть наручники.

«Желая воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции, а также законному применению в отношении него физической силы при сопровождении в патрульный автомобиль, не желая быть подвергнутым мерам административного принуждения, нанес инспектору ДПС ГИБДД удар рукой в область груди, а затем удар ногой в область головы, причинив последнему физическую боль»,— сообщили в СУ СК.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, поэтому дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алла Чижова