По мнению 60% казанцев, руководящую должность должен занимать мужчина. Об этом стало известно в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 60% казанцев считают, что на должности руководителя должен быть мужчина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ 60% казанцев считают, что на должности руководителя должен быть мужчина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Для 19% идеальным руководителем была женщина. Женщины-сотрудницы чаще хвалят женщин-начальниц, чем мужчины.

Каждый пятый опрошенный не придает значения полу руководителя, отмечая, что важнее профессионализм и адекватность.

Для молодых специалистов до 24 лет идеальный начальник — это человек немного за 40. Сотрудники 25–35 лет лучше работают с руководителями около 43 лет. В возрасте 35–45 лет контакт лучше складывается с начальниками 45–46 лет. После 45 лет работники эффективнее взаимодействуют с ровесниками, а после 50 — с руководителями немного младше себя.

Артём Дергунов