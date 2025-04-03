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Нижегородского природоохранного прокурора перевели в Марий Эл

Денис Круглов, пять лет возглавлявший нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру, с 1 апреля 2025 года переведен на должность марийского природоохранного прокурора. Об этом сообщили в ведомстве.

марийский межрайонный природоохранный прокурор Денис Круглов

марийский межрайонный природоохранный прокурор Денис Круглов

Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

марийский межрайонный природоохранный прокурор Денис Круглов

Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Господин Круглов работает в природоохранной прокуратуре с 2003 года. В 2020 году был назначен нижегородским природоохранным прокурором.

В прокуратуре «Ъ-Приволжье» уточнили, что и.о. руководителя нижегородского подразделения стал его заместитель Сергей Смуров.

Галина Шамберина