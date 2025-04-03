Нижегородского природоохранного прокурора перевели в Марий Эл
Денис Круглов, пять лет возглавлявший нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру, с 1 апреля 2025 года переведен на должность марийского природоохранного прокурора. Об этом сообщили в ведомстве.
марийский межрайонный природоохранный прокурор Денис Круглов
Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура
Господин Круглов работает в природоохранной прокуратуре с 2003 года. В 2020 году был назначен нижегородским природоохранным прокурором.
В прокуратуре «Ъ-Приволжье» уточнили, что и.о. руководителя нижегородского подразделения стал его заместитель Сергей Смуров.