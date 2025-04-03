«Россети Новосибирск» подвели итоги года и определили лучший филиал

3 апреля состоялось очередное производственное совещание «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») по подведению итогов производственной деятельности и присвоению рейтинга филиалам предприятия. Такие мероприятия в крупнейшей электросетевой компании Новосибирской области проводятся ежеквартально, что позволяет более оперативно и тщательно прорабатывать механизмы решения текущих производственных вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС» Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

На встрече генеральный директор компании обозначил результаты за 2024 год по основным направлениям. Так, за прошлый год новосибирские энергетики:

выдали 297 МВт мощности новым потребителям в рамках технологического присоединения к электросетям;

снизили потери электроэнергии до 9,42%;

вложили более 4 млрд инвестиций в развитие электросетей НСО, обеспечив ввод в эксплуатацию более 260 МВА трансформаторной мощности и более 460 км линий электропередачи;

По большинству показателей коллективу компании удалось добиться серьезных успехов, обеспечив надежное функционирование электросетевого комплекса региона и выполнение годовых производственных программ.

Ключевым блоком мероприятия стало подведение итогов рейтинга филиалов предприятия за 2024 год. Почетное звание «Лучший филиал» и переходящий вымпел получили «Приобские электрические сети». Это подразделение продемонстрировало лидирующие показатели по многим направлениям производственной деятельности. Стоит отметить, что и другие подразделения «Россети Новосибирск» завершили год с достойными результатами.

На совещании отметили не только отличившиеся филиалы, но и отдельных сотрудников. Благодарность Минэнерго России за большой личный вклад в развитие ТЭК и многолетний добросовестный труд была вручена Алексею Гвоздеву, возглавляющему инвестиционную деятельность.

Кроме того, на встрече были обозначены и ключевые цели предприятия на текущий год. В основном, они направлены на обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей региона и развитие компании. Компания продолжит работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства в статусе системообразующей территориальной сетевой организации, а также дальнейшее развитие интеллектуальной системы учета и новых в рамках нетарифной выручки.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»