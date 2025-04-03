«Россети Новосибирск» подвели итоги года и определили лучший филиал
3 апреля состоялось очередное производственное совещание «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») по подведению итогов производственной деятельности и присвоению рейтинга филиалам предприятия. Такие мероприятия в крупнейшей электросетевой компании Новосибирской области проводятся ежеквартально, что позволяет более оперативно и тщательно прорабатывать механизмы решения текущих производственных вопросов.
Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»
На встрече генеральный директор компании обозначил результаты за 2024 год по основным направлениям. Так, за прошлый год новосибирские энергетики:
- выдали 297 МВт мощности новым потребителям в рамках технологического присоединения к электросетям;
- снизили потери электроэнергии до 9,42%;
- вложили более 4 млрд инвестиций в развитие электросетей НСО, обеспечив ввод в эксплуатацию более 260 МВА трансформаторной мощности и более 460 км линий электропередачи;
По большинству показателей коллективу компании удалось добиться серьезных успехов, обеспечив надежное функционирование электросетевого комплекса региона и выполнение годовых производственных программ.
Ключевым блоком мероприятия стало подведение итогов рейтинга филиалов предприятия за 2024 год. Почетное звание «Лучший филиал» и переходящий вымпел получили «Приобские электрические сети». Это подразделение продемонстрировало лидирующие показатели по многим направлениям производственной деятельности. Стоит отметить, что и другие подразделения «Россети Новосибирск» завершили год с достойными результатами.
На совещании отметили не только отличившиеся филиалы, но и отдельных сотрудников. Благодарность Минэнерго России за большой личный вклад в развитие ТЭК и многолетний добросовестный труд была вручена Алексею Гвоздеву, возглавляющему инвестиционную деятельность.
Кроме того, на встрече были обозначены и ключевые цели предприятия на текущий год. В основном, они направлены на обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей региона и развитие компании. Компания продолжит работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства в статусе системообразующей территориальной сетевой организации, а также дальнейшее развитие интеллектуальной системы учета и новых в рамках нетарифной выручки.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru
АО «РЭС»
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