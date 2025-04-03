Два пермских МУПа ухудшили свои показатели в 2024 году

МУП «Пермводоканал» и МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» опубликовали отчетность по финпоказателям в 2024 году. МУП «Пермводоканал» за год увеличило выручку со 179 до 199 млн руб., но при этом более чем в 3,7 раза ухудшило показатель по чистому убытку— с 15 млн руб. в 2023 году до 56 млн руб. в 2024 году. Хуже финпоказатель у предприятия был только по итогам 2022 года (92 млн руб. чистого убытка). В мэрии не стали комментировать убыток. Ранее в департаменте ЖКХ Перми поясняли «Ъ-Прикамье», что деятельность муниципального предприятия является планово-убыточной и связана с содержанием объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения Перми, являвшихся до момента передачи в хозяйственное ведение бесхозяйным имуществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

МУП «Пермводоканал» занимается содержанием и эксплуатацией объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, а также объектов электросетевого хозяйства Перми.

Выручка МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ) составила 389 млн руб. (387 млн руб. в 2023 году), при этом ГКТХ по итогам года вышло в минус: прибыль 2023 года в 700 тыс. руб. сменилась убытком в размере 19 млн руб. в 2024 году.

ГКТХ эксплуатирует муниципальные котельные, ЦТП и около 338 км сетей теплоснабжения. Предприятие отапливает около 500 многоквартирных домов.