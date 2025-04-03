Последние жители покинули граничащее с Украиной белгородское село Графовка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все жители села Графовка Краснояружского района выехали в безопасные места. Ранее губернатор сообщал, что часть жителей отказывалась от эвакуации.

«Вывезли последних жителей, которые, к сожалению, отказались выполнять рекомендации властей несколько недель назад, подвергая свои жизни риску, подвергая риску жизни других людей, которые затем несколько раз пытались их эвакуировать. Есть люди, которые погибли в результате попыток эвакуации»,— сказал господин Гладков в видеообращении в Telegram.

28 марта губернатор рассказывал, что военнослужащий с позывным Лаганак вместе с сослуживцами эвакуировал из Графовки пятерых мирных жителей и одного тяжелораненного солдата.

Краснояружский район подвергается массированным обстрелам с конца марта, российские военнослужащие отразили несколько попыток вторжения ВСУ в населенные пункты. 23 марта Вячеслав Гладков сообщал, что из района эвакуировали «почти всех» жителей. Сколько людей эвакуировано и в каких пунктах временного размещения (ПВР) они находятся, власти региона не сообщали. Российский Красный Крест сообщал о выдаче гуманитарной помощи белгородцам в ПВР в Старом Осколе.

По данным на сайте администрации Краснояружского района, в начале 2024 года в нем проживало 13,8 тыс. человек. Район занимает западную часть Белгородской области, расположен между Курской областью и Сумской областью Украины. В него входят одно городское и семь сельских поселений, на территории которых находится 34 населенных пункта.

Полина Мотызлевская