В Ессентуках произошло ложное включение сирены в санатории
Утром 3 апреля в Ессентуках Ставропольского края прозвучали сирены. Мэр города Владимир Крутников сообщил в своем Telegram-канале, что включение сирен было ложным.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
«Сработала система оповещения в одном из санаториев. Прошу соблюдать спокойствие», — написал Владимир Крутников, подчеркнув, что никакой угрозы для населения нет.
Сообщения о тревожных звуках начали появляться в городских чатах около 8:51. Горожане отмечали, что сирены слышны на Новопятигорской, Октябрьской, Кисловодской и других улицах.