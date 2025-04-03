В Ессентуках произошло ложное включение сирены в санатории

Утром 3 апреля в Ессентуках Ставропольского края прозвучали сирены. Мэр города Владимир Крутников сообщил в своем Telegram-канале, что включение сирен было ложным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Сработала система оповещения в одном из санаториев. Прошу соблюдать спокойствие», — написал Владимир Крутников, подчеркнув, что никакой угрозы для населения нет.

Сообщения о тревожных звуках начали появляться в городских чатах около 8:51. Горожане отмечали, что сирены слышны на Новопятигорской, Октябрьской, Кисловодской и других улицах.

Тат Гаспарян