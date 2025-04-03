Таджикистан урегулировал вопрос задолженности за электроэнергию перед РФ

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума заявил об урегулировании вопроса задолженности за электроэнергию перед РФ. По его словам, в ближайшее время страны подпишут соответствующее соглашение.

«Мы с коллегами из Российской Федерации урегулировали данный вопрос. В ближайшее время уже наметили план действий. ...Будет подписан соответствующий документ о полном урегулировании накопленной задолженности»,— сказал ТАСС господин Джума в кулуарах Международного энергетического форума «Энергопром».

Основной долг Таджикистана перед РФ связан с совместным предприятием «Сангтудинская ГЭС-1». Доля РФ в уставном капитале составляет 75%, Таджикистана — 25%. Единственный покупатель энергии со станции — таджикский государственный энергохолдинг «Барки точик». На конец декабря 2024 года задолженность «Барки точик» перед ГЭС превысила 3,25 млрд сомони (более 25 млрд руб.).