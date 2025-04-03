Россельхознадзор обвинил «Самаранефтегаз» в порче плодородной почвы

На сельхозучастке в Нефтегорском районе произошла порча плодородного слоя почвы. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Специалисты обнаружили, что при эксплуатации АО «Самаранефтегаз» нефтепровода произошёл разлив нефти на землях сельскохозяйственного назначения. Общая площадь загрязнения составила 62 кв. м.

«По данному факту усматриваются признаки правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, а именно — уничтожение плодородного слоя почвы, порча земель опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами»,— заявили в Россельхознадзоре.

В настоящее время управлением готовятся материалы для согласования с прокуратурой внеплановой проверки в отношении «Самаранефтегаза».

Алексей Алексеев