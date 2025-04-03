ММК сократил выбросы в атмосферу на 13,4% в 2024 году

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в 2024 году снизил объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 13,2% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 года, когда комбинат присоединился к федеральному проекту «Чистый воздух», выбросы сократились на 27,4% или почти 55 тыс. т., ообщает пресс-служба компании.

Удельные выбросы — отходы на единицу продукции, к 2017 году уменьшились почти на 17%. Комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске за последние восемь лет снизился в 3,2 раза.

Общий объем инвестиций комбината в природоохранную деятельность в 2017-2024 годах достиг 106 млрд руб. В том числе в прошлом году на экологию направлено 15,5 млрд руб., из которых около 10,5 млрд руб. вложено в строительство новых природоохранных сооружений, и 5 млрд — на содержание действующих объектов.

Ключевым проектом ММК, реализованным в рамках «Чистого воздуха», стало строительство комплекса коксовой батареи №12, после запуска которой были выведены из эксплуатации пять старых батарей. В результате в 2024 году по сравнению с 2023-м валовые выбросы бензопирена снизились на 46%, а формальдегида — на 53%.