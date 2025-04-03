В Перми на ул. Героев Хасана за 200 млн рублей продается производственный комплекс

В Свердловском районе Перми, на ул. Героев Хасана, 105, к. 126, на продажу выставлен действующий производственный комплекс. Согласно объявлению на сайте «Авито», объект имеет общую площадь 3 тыс. кв. м и стоит 200 млн руб. с НДС. В состав актива входят два производственных корпуса, один производственно-административный корпус и зона разворота грузового транспорта. Территория ограждена, имеются ворота, проходная, участок под комплексом площадью 1 га в собственности владельца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Комплекс указан действующим, объект находится рядом с корпусами предприятия «Новомет». По данным онлайн-справочника 2ГИС, по адресу: ул. Героев Хасана, 105, к. 126, располагается производственно-торговая компания «Меридиан», занимающаяся выпуском мульчеров UM-Forest для тракторов, экскаваторов, самоходных мульчеров и прочего. Площади в продаваемом комплексе занимают также организации «КамПром-техно» и «КамПром-сервис» (продажа, обслуживание, аренда спецтехники и прочее). Согласно сайту «КамПром-сервис», три перечисленных предприятия входят в одну группу и контролируются Александром Винокуровым, Светланой и Ольгой Винокуровыми, Владимиром Носковым, а также Василием Паршаковым.