В Ртищево прокуратура добилась от «Стройагро» устранения нарушений на дороге

В Ртищево Саратовской области ООО «Стройагро» устранило нарушения на дороге после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки при выполнении ремонта на участке автодороги от дома № 6 до дома № 14 по ул. Красная Ртищевская межрайонная прокуратура выяснила, что выполняемые ООО «Стройагро» работы создали угрозу для участников дорожного движения. Так, подрядчик углубил и расширил выбоины на дороге, но своевременно не устранял выявленные дефекты.

В итоге с 25 по 27 марта этого года ухудшилось состояние дорожного покрытия. Также подрядчик не устанавливал необходимые дорожные знаки в местах проведения работ.

После проверочных мероприятий межрайонная прокуратура внесла представление директору ООО «Стройагро». В отношении организации надзорный орган вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

Павел Фролов