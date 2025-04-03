Накопленный экономический эффект от роботизации на ММК составил 730 млн рублей

За шесть лет в Группе ММК роботизировано порядка 300 различных бизнес-процессов. Об успешном опыте роботизации в Группе ММК, директор Центра технологий роботизации «Некст» (интегратор RPA-решений в ММК) Михаил Верисов рассказал в ходе профильной конференции в Москве.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

В рамках презентации под названием «Почему наши роботы работают, а ваши – нет?» спикер рассказал об успешном опыте реализации проектов RPA компанией «Некст», в которой работают более 70 специалистов, обеспечивающих работу RPA-систем в режиме 24/7.

В числе типичных причин слабой эффективности внедрения RPA в бизнес-практики Михаил Верисов выделил отсутствие инициативы со стороны топ-менеджмента, противление сотрудников, ошибки в расчете окупаемости проектов, слабую координацию между бизнесом и ИТ, попытки автоматизировать «грязные» процессы и ошибки в выборе инструментов и вендоров.

«Роботизация будет максимально успешной, если она станет стратегией компании, а не разовыми проектами. Если внедрять роботов системно, они станут неотъемлемой частью цифровой трансформации, - сказал он. – Также очень важно интегрировать RPA с другими технологиями. В частности, в Группе ММК можно наблюдать синергию RPA и искусственного интеллекта с такими прогрессивными методами бизнес-аналитики как Task Mining и Process Mining».

В качестве других условий для успешного развития RPA в компаниях из разных отраслей Михаил Верисов назвал создание Центров компетенций для внедрения и контроля, мониторинг результатов с подсчётом ROI (от англ. return on investment, коэффициент возврата инвестиций), постоянный поиск новых процессов для автоматизации, масштабирование и оптимизацию уже работающих систем, а также формирование в компании культуры роботизации, подразумевающую, что все сотрудники видят в RPA помощника, а не угрозу.

ПАО «ММК»