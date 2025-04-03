Главным тренером ПФК «Кубань» стал Андрей Сосницкий

Главным тренером футбольного клуба «Кубань» назначен Андрей Сосницкий, ранее исполнявший обязанности наставника команды. Под его руководством команда одержала победы над «Торпедо Миасс» и «Волгарем», сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПФК «Кубань» Фото: ПФК «Кубань»

Господин Сосницкий родился 2 ноября 1962 года в Советске (Калининградская область). Игровую карьеру начал в «Балтике», затем выступал за минское и брестское «Динамо», владикавказский «Спартак», «Уралмаш», «Черноморец» и «Славию» (Мозырь). В составе сборной Белоруссии провел четыре матча.

Тренерскую карьеру начал в 1999 году. Работал в белорусских «Славии» и «Динамо» (Брест), молдавском «Шерифе», украинском «Арсенале» (Киев), российских «Кубани», «Локомотиве», «Армавире», «Витебске», «Химках», «Ахмате» и «Арсенале» (Дзержинск).

Андрей Сосницкий является чемпионом и обладателем Кубка Молдавии, а также участником группового этапа Лиги Европы.

Вячеслав Рыжков