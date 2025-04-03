В Приангарье восстановили электричество после крушения бомбардировщика Ту-22М3

В деревне Буреть Иркутской области после падения бомбардировщика Ту-22М3 восстановлена подача электроэнергии. Ранее в населенном пункте, где проживают 650 человек, без света остались 203 дома.

«Сначала подключили поселки Средний и Новомальтинск. Теперь — Буреть. Жители понимали ситуацию и ни один не пожаловался на перебои»,— сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Как писал «Ъ-Сибирь», самолет Ту-22М3 потерпел крушение в ночь на 2 апреля примерно в 300 метрах от деревни Буреть в безлюдной местности. По данным Минобороны РФ, воздушное судно разбилось из-за технической неисправности. На борту находились четыре члена экипажа, всем удалось катапультироваться, однако в результате приземления погиб один пилот. Трое выживших находятся под наблюдением врачей.

«Экипаж разбившегося в Усольском районе самолета сделал все, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений»,— добавил глава региона.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 входит в состав воздушно-космических сил России.

Александра Стрелкова