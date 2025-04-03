В Ставрополе «Лада Веста» влетела в опору ЛЭП и загорелась, двое пострадали

В Ставрополе при столкновении с электроопорой загорелся автомобиль «Лада Веста», в результате аварии пострадали два человека. Инцидент случился на проспекте Кулакова, сообщают в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В городскую больницу были доставлены 34-летний водитель и 36-летний пассажир с ушибами. Им назначено амбулаторное лечение.

У водителя подозревают признаки опьянения, но он отказался проходить освидетельствование. По факту ДТП сотрудники ГИБДД составили административный материал об административных правонарушениях РФ.

Также установлено, что водитель за последние два года десять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Николай Аксенов