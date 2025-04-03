В порту Тамань в 2024 году подано 1735 новых идей для улучшения производственных процессов

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, подвела итоги применения инструмента бережливого производства «Есть идея!» за 2024 год.

Всего сотрудниками было подано 1735 идей улучшения условий труда и повышения эффективности рабочих процессов, из которых 334 уже реализованы, 127 приняты в работу, 282 находятся на доработке, а 332 — на стадии рассмотрения. За 2024 год к награждению были номинированы 120 авторов, а общий фонд премий составил почти миллион рублей.

Рекордсменом по числу поданных идей стал Виктор Купреев, мастер по аспирации навалочного терминала, предложивший 79 инициатив. Одна из его идей — решение проблемы засорения системы аспирации на станции разгрузки вагонов. На глубине 22 метра, куда с помощью вагоноопрокидывателей сгружается уголь, всасывающие трубы аспирации на пересыпных столах конвейера часто засорялись. Это уже дважды приводило к остановке работы для очистки системы.

«Чтобы избежать подобных ситуаций, мы предложили установить решетки с размером ячеек 50 мм. Такая решетка будет задерживать посторонние предметы, попавшие в уголь, не допуская их попадания в систему. Это решение позволит сократить время простоя и повысить надежность работы оборудования»,— рассказал Виктор Купреев.

Лидером по количеству призовых мест стал начальник сортировочной горки Артур Гергец — все его 20 идей были успешно реализованы, большая часть из которых получила максимальную оценку руководства, что принесло ему 13 наград. В процессе роспуска железнодорожных составов на сортировочной горке некоторые вагоны-"бегуны" могут начать двигаться нестабильно из-за своего технического состояния. Если такой вагон теряет скорость на определенном участке пути, существует риск бокового удара другим вагоном, особенно когда они направляются в разные части сортировочного парка.

«Во избежание аварийных ситуаций мы предложили добавить в систему управления специальный алгоритм, который будет отслеживать скорость вагонов на участке измерения. Если вагон замедляется ниже средней скорости участка в 6 км/ч, система автоматически на стрелочном переводе направляет его по пути "плохого бегуна". Таким образом, это исключает вероятность столкновения с другими вагонами. Реализация идеи помогла нам сохранить вагоны партнеров и повысить надежность работы всей системы сортировочной горки»,— представил свою идею Артур Гергец.

Все поданные идеи демонстрируют главную ценность компании этого года «Хозяйственность». Внести предложение по улучшению работы предприятия может любой сотрудник, они рассматриваются экспертным советом, в состав которого входят руководители подразделений. Раз в квартал проходит конкурс среди авторов принятых идей в номинациях «Лучшая идея по охране труда и промышленной безопасности», «Лучшая идея в конкурсной теме», и при подведении годовых итогов в номинациях «Улучшение условий труда», «Эффективной использование оборудования» и «Повышение качества бизнес-процессов».

«Качество предлагаемых сотрудниками идей постоянно растет. Побеждают те, кто активно вовлечен в процесс непрерывных улучшений: анализирует текущие процессы, выявляет потери и предлагает эффективные решения для их устранения. Эти люди вносят значительный вклад в обеспечение безопасности процессов и повышение их эффективности. С каждым годом увеличивается количество идей, которые приносят ощутимый экономический эффект и финансовую выгоду, помогают устранить существующие потери»,— отметила менеджер по повышению операционной эффективности, координатор проекта «Есть идея!» Светлана Чернецова.

Имеет значение и количество, и качество идей: за это предусмотрены призы в номинациях «Активная позиция», «Автор максимального количества идей, принятых к исполнению». Есть и командный приз: «Кубок лидера» достается подразделению с наибольшей долей уникальных авторов. По итогам 2024 года его получили комплекс «Уголь» навалочного терминала, тепловая электростанция наливного терминала и управление по технологическому обслуживанию и ремонту совместно с управлением специальных работ строительного подразделения ОТЭКО.