В Сочи ждут 350 тысяч туристов в майские праздники
Администрация Сочи прогнозирует, что в период майских праздников город примет порядка 350 тыс. туристов. Об этом сообщается на сайте мэрии со ссылкой на заместителя главы города Вячеслава Бауэра.
Фото: Мария Удовик
По его словам, ожидаемый рост турпотока потребует усиленного контроля за пассажирскими перевозками и состоянием общественного транспорта. В настоящее время в Сочи функционирует 126 маршрутов регулярного сообщения, включая межрегиональные направления. Летом планируется запуск круглосуточного автобусного маршрута, который соединит аэропорт, железнодорожные вокзалы и ключевые транспортные узлы курорта.
В 2024 году курорты Краснодарского края в майские праздники посетили 800 тыс. туристов, а средняя загрузка отелей достигла 72%. На тот момент в регионе работало 3,7 тыс. гостиниц, наибольшим спросом пользовались отели категории 4–5 звезд с системой «все включено» и «ультра все включено».
Сочи остается одним из наиболее популярных курортных направлений России. В прошлом году город принял рекордные 8 млн туристов, а к 2030 году, по прогнозам экспертов, турпоток может достичь 10 млн человек.