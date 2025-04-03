В Сочи ждут 350 тысяч туристов в майские праздники

Администрация Сочи прогнозирует, что в период майских праздников город примет порядка 350 тыс. туристов. Об этом сообщается на сайте мэрии со ссылкой на заместителя главы города Вячеслава Бауэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

По его словам, ожидаемый рост турпотока потребует усиленного контроля за пассажирскими перевозками и состоянием общественного транспорта. В настоящее время в Сочи функционирует 126 маршрутов регулярного сообщения, включая межрегиональные направления. Летом планируется запуск круглосуточного автобусного маршрута, который соединит аэропорт, железнодорожные вокзалы и ключевые транспортные узлы курорта.

В 2024 году курорты Краснодарского края в майские праздники посетили 800 тыс. туристов, а средняя загрузка отелей достигла 72%. На тот момент в регионе работало 3,7 тыс. гостиниц, наибольшим спросом пользовались отели категории 4–5 звезд с системой «все включено» и «ультра все включено».

Сочи остается одним из наиболее популярных курортных направлений России. В прошлом году город принял рекордные 8 млн туристов, а к 2030 году, по прогнозам экспертов, турпоток может достичь 10 млн человек.

Вячеслав Рыжков