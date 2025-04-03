В Уфе возбуждено уголовное дело из-за невыплаты более 1 млн рублей зарплаты

Следственный отдел по Калининскому району Уфы СУ СК России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Сатор» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Расследование инициировано по результатам прокурорской проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что у компании, занимающейся оптовой торговлей строительными материалами, с декабря 2023 года по октябрь 2024 года образовалась задолженность по заработной плате перед тремя сотрудниками на общую сумму более 1,2 млн руб., сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

Следователи устанавливают финансовое положение организации, допрашивают руководство и работников, проверяют наличие других фактов невыплаты зарплаты и принимают меры к погашению задолженности.

Майя Иванова