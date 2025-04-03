С 1 июня аэропорт Сочи запускает прямые рейсы в Братск

Аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», сообщил о запуске нового направления — прямых рейсов в Братск. С 1 июня авиакомпания Nordstar включит маршрут в свое весенне-летнее расписание. Для Братска это первое авиасообщение с курортным городом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перелеты будут выполняться раз в неделю на самолетах Boeing 737-800, предусматривающих классы обслуживания эконом и бизнес. Согласно расписанию, вылет из Сочи запланирован по воскресеньям в 19:25 с прибытием в Братск в 06:25 следующего дня. Обратные рейсы будут отправляться по понедельникам в 07:55 и прибывать в Сочи в 09:45. Время в пути составит 6 и 6 часов 50 минут соответственно.

Прямое сообщение с Сочи для жителей Братска, как отмечают в аэропорту, означает возможность путешествовать без пересадок, а для воздушной гавани Сочи — продолжение расширения маршрутной сети как на внутренних, так и на международных направлениях.

Вячеслав Рыжков