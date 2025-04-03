Для проведения «Казанского марафона — 2025» перекроют 27 улиц

С 28 апреля по 4 мая в Казани временно перекроют несколько улиц в связи с подготовкой и проведением «Казанского марафона — 2025». На этот период в городе будут действовать ограничения движения. Соответствующий проект постановления исполкома сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани перекроют ряд улиц во время проведения «Казанского марафона — 2025»

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Казани перекроют ряд улиц во время проведения «Казанского марафона — 2025»

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего под перекрытие попадут 27 улиц, дорог и отдельных их участков. Среди них — Кремлевская набережная, Кремлевская дамба, парковка у Центрального стадиона, дорога к мосту «Миллениум», а также участок улицы Петербургской.

С полным списком перекрываемых улиц можно ознакомиться в официальном документе.

Артём Дергунов