Для проведения «Казанского марафона — 2025» перекроют 27 улиц
С 28 апреля по 4 мая в Казани временно перекроют несколько улиц в связи с подготовкой и проведением «Казанского марафона — 2025». На этот период в городе будут действовать ограничения движения. Соответствующий проект постановления исполкома сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
В Казани перекроют ряд улиц во время проведения «Казанского марафона — 2025»
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Всего под перекрытие попадут 27 улиц, дорог и отдельных их участков. Среди них — Кремлевская набережная, Кремлевская дамба, парковка у Центрального стадиона, дорога к мосту «Миллениум», а также участок улицы Петербургской.
С полным списком перекрываемых улиц можно ознакомиться в официальном документе.