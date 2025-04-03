В Ростовской области высадили более 12 тысяч сеянцев сосны

В рамках первого этапа пилотного лесоклиматического проекта «Древа жизни» было высажено более 12 тысяч сеянцев (растений, выращенных из проростка семени) на площади 3 гектар в Вешенском участковом лесничестве. Об этом сообщает пресс-центр организаторов. Здесь уточнили, что к реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция».

Предыдущая фотография К реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» приступили к реализации проекта в Ростовской области. Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ К реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» приступили к реализации проекта в Ростовской области. Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ К реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» приступили к реализации проекта в Ростовской области. Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ К реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» приступили к реализации проекта в Ростовской области. Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ К реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» приступили к реализации проекта в Ростовской области. Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ К реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» приступили к реализации проекта в Ростовской области. Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ К реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» приступили к реализации проекта в Ростовской области. Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ К реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» приступили к реализации проекта в Ростовской области. Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ К реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» приступили к реализации проекта в Ростовской области. Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ К реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» приступили к реализации проекта в Ростовской области. Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ К реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» приступили к реализации проекта в Ростовской области. Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ К реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» приступили к реализации проекта в Ростовской области. Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ К реализации проекта приступили представители Шолоховского Государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес» и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» приступили к реализации проекта в Ростовской области. Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 13

По словам гендиректора автономной некоммерческой организации по развитию экологических и климатических проектов «Древо жизни» Алексея Рудакова, это начало масштабного проекта по созданию на Дону новых и восстановлению существующих лесов. «Мы глубоко убеждены, что в деле лесовосстановления крайне важен человеческий фактор, – подчеркнул топ-менеджер. – Если раньше природа сама «регулировала» леса, то в условиях антропогенного воздействия без нашей помощи ей не справиться. Именно поэтому так ценен вклад каждого отдельного человека».

По мнению инициатора проекта, леса играют одну из ключевых ролей в смягчении последствий глобального изменения климата. Они поглощают углекислый газ. Так, лес площадью 3 га способен в год поглотить до 7,2 т CO2. Это эквивалентно количеству выбросов парниковых газов от 1 млн зарядок смартфонов.

Эксперт по климатическим проектам «Древо жизни» Анатолий Панов пояснил, что сосна обыкновенная не случайно была выбрана для высадок: она требует чуть большего ухода, чем мелколистные породы, но при этом высадка хвойных позволяет быстрее сформировать основу для зрелых и устойчивых экосистем в будущем. К тому же она позволит привести к большему сокращению парниковых газов, чем другие деревья и кустарники, добавил эксперт. «Так, 12 тыс. деревьев сосны обыкновенной за 15 лет способны поглотить 162,8 т СО2, за 40 лет – 279,8 т», – уточнил Анатолий Панов.

В пресс-центре организаторов подчеркнули, что за растениями будет осуществляться регулярное наблюдение и уход с контролем приживаемости и досаживанием новых сеянцев по мере необходимости на протяжении последующих шести лет.

Ефим Мартов