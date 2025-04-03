Прибыль крупнейшего краевого молкомбината перевалила за 4 млрд рублей

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) опубликовало отчет о финансовых результатах за 2024 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия увеличилась на 23% — с 24,2 млрд до 29,7 млрд руб. При этом чистая прибыль общества составила 4,1 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 433,5% (в 2023-м — 784,2 млн руб.). Нераспределенная прибыль достигла 11,2 млрд против 7,3 млрд руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЮКМП Фото: сайт ЮКМП

Второй комбинат группы ЮКМП, ООО «Маслозавод Нытвенский», показал рост выручки с 11,4 млрд до 14,5 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 54% — до 2 млрд руб. (годом ранее — 1,3 млрд руб.).

Как пояснил «Ъ-Прикамье» владелец компаний Сергей Поздеев, положительная финансовая динамика связана с увеличением объемов переработки предприятий и рынка сбыта продукции.

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае. По информации на официальном сайте предприятия, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки. Маслозавод Нытвенский был зарегистрирован в 2005 году, учредителем организации также выступает господин Поздеев, генеральным директором — Владислав Ашихмин.