В четверг, 3 апреля, в Татарстане температура воздуха днем составит от 7 до 12 градусов выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается до +12 градусов и небольшой дождь

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается до +12 градусов и небольшой дождь

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6–11 м/с, порывы могут достигать 15–17 м/с.

В Казани днем ожидается от 9 до 11 градусов выше нуля, возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный, 6–11 м/с, с порывами до 15 м/с.

Артём Дергунов