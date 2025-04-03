За год АО «ПЗСП» в четыре раза сократило чистую прибыль

АО «ПЗСП» опубликовало годовую финансовую отчетность на портале «Центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». Согласно отчету за 2024 год, выручка предприятия увеличилась в 1,3 раза: с 3,82 млрд руб. в 2023 году до 5,2 млрд руб. в 2024-ом. При этом чистая прибыль ПЗСП сократилась в 4,2 раза: в 2023 году она составляла 374,8 млн руб., а в 2024-ом – уже 88,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ПЗСП снижение прибыли за минувший год объяснили ростом себестоимости производства материалов, цен на стройматериалы от сторонних производителей, высокими процентными ставками по кредитам, а также увеличением фонда оплаты труда. При этом рост цены реализации квартир не покрывает в полной мере рост себестоимости. «Увеличение выручки АО «ПЗСП» произошло из-за увеличения объемов строительства по объектам, стартовавшим в предыдущих периодах», - добавили на предприятии.

ПЗСП был основан в 1963 году. Основные виды деятельности предприятия — жилищное строительство, производство материалов для высотного и мало¬этажного строительства. ПЗСП входит в первую тройку застройщиков Перми и является крупнейшим в регионе производителем изделий из газобетона. Гендиректор ПЗСП — Евгений Демкин, возглавивший предприятие в 2020 году. 75% акций АО принадлежит Евгению Демкину, остальное — его матери Валентине Демкиной. Председателем совета директоров АО является экс-мэр Алексей Демкин, брат Евгения Демкина.