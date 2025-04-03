Житель Алтая получил 12-летний срок за донаты на нужды ВСУ

Алтайский краевой суд вынес приговор 21-летнему жителю Бийска, который обвинялся в финансировании ВСУ. По ст. 275 УК РФ о государственной измене ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 300 тыс. руб., рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным органов госбезопасности, обвиняемый действовал в интересах украинского вооруженного формирования, признанного террористическим. «Житель Бийска Алтайского края инициативно в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности РФ, ознакомившись с условиями в интернет-мессенджере указанной террористической организации, осуществил преступный умысел, заключающийся в переводе денежных средств»,— говорится в релизе ведомства. О том, какую сумму он перевел на нужды ВСУ, не сообщается.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом прошлого года к 20 годам заключения приговорили другого жителя Алтайского края, собиравшегося отравить мобилизованных перед отправкой на спецоперацию. По данным спецслужб, на полевой кухне обвиняемый добавил в воду средство от насекомых, способное вызвать острое отравление и даже смерть. Весь процесс он снял на видео, которое отправил своим вербовщикам с Украины. Трагедия не произошла, поскольку вода не была использована для питья и приготовления пищи солдатам.

Илья Николаев