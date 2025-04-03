Уфа попала в топ-5 городов-миллионников по качеству городской среды

Уфа заняла 5 место по качеству городской среды среди городов-миллионников, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

По итогам 2024 года индекс качества городской среды, который формируется минстроем России, составил 251 балл. В 20223 году индекс Уфы был 220.

«По многим показателям у нас положительная динамика. В частности, по озеленению, состоянию улично-дорожной сети, развитию общегородских пространств»,— отметил господин Мавлиев.

В пятерке лидеров рейтинга Москва (312), Санкт-Петербург (283), Казань (254) и Пермь (252).

«Все города Башкортостана признали благоприятными для проживания»,— сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров со ссылкой на данные минстроя России.

«Что особенно радует, количество городов с благоприятной для жизни средой в республике росло все последние годы. Если в 2018 году таковых было всего 6, по итогам 2023 года — уже 17, то теперь в этот рейтинг впервые вошел 21 наш город»,— написал господин Хабиров.

Олег Вахитов