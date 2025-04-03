В Приморье осквернили могилы участников СВО

В селе Хороль неизвестные повредили памятники участникам специальной военной операции и гражданским лицам на местном кладбище, сообщил глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин в видеообращении в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мы стали свидетелями ненавистного акта осквернения захоронений наших земляков на кладбище села Хороль»,— сказал чиновник. По его словам, «много памятников завалено, разбиты портреты».

УМВД РФ по Приморью сообщило, что «по факту осквернения нескольких могил» на кладбище в селе Хороль возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Следственно-оперативная группа уже установила, что «надмогильные сооружения повреждены умышленно».

«Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, подозреваемых в совершении преступления»,— говорится в пресс-релизе.

Алексей Чернышев, Владивосток