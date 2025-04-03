Экс-директор МУПа в Хабаровском крае осужден на 7 лет за хищение 21 млн рублей

Ванинский районный суд признал виновным в хищении свыше 21,4 млн руб. бюджетных средств бывшего руководителя местного МУП «Исток», сообщила прокуратура Хабаровского края в четверг, 3 апреля. За мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) он приговорен к семи годам колонии общего режима.

Судом установлено, что директор муниципального предприятия через подставное лицо учредил коммерческую организацию. В 2019—2021 годах он предоставлял в районную администрацию завышенные данные об объеме дров, приобретенных для отопления поселка Тулучи.

Решением суда с фигуранта взыскан причиненный муниципалитету ущерб — на имущество, в том числе земельные участки, технику и денежные средства был наложен арест. Также он оштрафован на 500 тыс. руб.

Эрнест Филипповский, Хабаровск