Израильские ВВС уничтожили военный аэродром в сирийской Хаме

Армия Израиля нанесла артиллерийские и авиаудары по объектам в пяти районах Сирии. Удары наносились вечером 2 апреля в течение нескольких часов. Как сообщили в МИД Сирии, в результате ударов ранения получили военнослужащие и мирные жители.

Сирийское телевидение сообщило, что по военному аэродрому в Хаме были нанесено более 15 раз. Он «почти полностью уничтожен», пишет Bloomberg. Удары пришлись по военным базам в Хаме и Хомсе. В районе Дамаска бомбардировке подверглись «оставшиеся объекты военной инфраструктуры», сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Израиль после смены власти в Сирии в декабре 2024 года обновил оборонную доктрину. Новая редакция доктрины, среди прочего, призывает не допустить внезапного нападения на Израиль с территории Сирии. МИД Сирии охарактеризовал удары армии Израиля как «неоправданную эскалацию».