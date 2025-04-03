Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого значения с инаугурации

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа опустился до 43% — самого низкого значения со дня его инаугурации 20 января, показал опрос Reuters/Ipsos.

Больше всего недовольства у респондентов вызвали экономические реформы господина Трампа — 52% согласились с утверждением, что повышением тарифов на автомобили и запчасти навредит их близким. В целом действия господина Трампа в экономике одобрили только 37% респондентов, во внешней политике — 34%, в сфере иммиграции — 48%.

Самый высокий рейтинг одобрения Дональда Трампа был в январе 2017 года, вскоре после вступления в должность президента во время первого срока — 49%. Самый низкий — 33% — в декабре 2017 года. При вступлении в должность в январе 2025 года рейтинг составлял 47%.

Опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн в течение трех дней — 31 марта, 1 и 2 апреля. В нем участвовали 1486 взрослых американцев. Погрешность — 3 процентных пункта.