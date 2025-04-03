В Иркутской области обесточены более 200 домов после падения Ту-22М3

Самолет Ту-22М3, разбившийся ночью 1 апреля у деревни Буреть в Усольском районе Иркутской области, при падении задел линию электропередачи. Без электроснабжения остались 210 домов и три социально значимых объекта, сообщил вечером 2 апреля губернатор Игорь Кобзев.

«На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время — до утра»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

При крушении самолета жилые строения повреждены не были, среди гражданского населения никто не пострадал. Экипаж самолета состоял из четырех человек. Они катапультировались. При приземлении один из летчиков погиб. Остальные находятся под наблюдением врачей. Причина крушения самолета — техническая неисправность.