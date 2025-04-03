Энергетический форум «Энергопром»
В Казани открыли международный энергетический форум
На площадке «Казань Экспо» начался международный энергетический форум «Энергопром». Мероприятие посетили министр энергетики России Сергей Цивилев и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума. В рамках форума организовали энергетическую выставку. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
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