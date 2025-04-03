Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Энергетический форум «Энергопром»

В Казани открыли международный энергетический форум

На площадке «Казань Экспо» начался международный энергетический форум «Энергопром». Мероприятие посетили министр энергетики России Сергей Цивилев и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума. В рамках форума организовали энергетическую выставку. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Предыдущая фотография
Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум &quot;Энергопром&quot; в международном выставочном центре &quot;Казань Экспо&quot;.

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 37

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Новости компаний Все