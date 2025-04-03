На площадке «Казань Экспо» начался международный энергетический форум «Энергопром». Мероприятие посетили министр энергетики России Сергей Цивилев и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума. В рамках форума организовали энергетическую выставку. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Международный энергетический форум "Энергопром" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ