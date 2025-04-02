РЖД запустит туристический поезд «Гастротур на Юг» с остановками на Кубани
РЖД представила новый железнодорожный туристический маршрут «Гастротур на Юг». Поезд будет курсировать по городам Южного федерального округа (ЮФО), включая остановки в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Состав отправится в путь дважды — 24 августа и 3 октября. Маршрут пройдет по направлению: Москва — Воронеж — Майкоп — Краснодар — Крымская — Новороссийск — Таганрог — Москва.
Поездка продлится пять дней, в течение которых туристы смогут посетить несколько городов ЮФО. Главной достопримечательностью маршрута станет парк «Краснодар».
Кроме того, в 2025 году на Кубань прибудут и другие туристические поезда — «К виноградникам у моря» и «К горам и термам».