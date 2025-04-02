Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 упал недалеко от населенного пункта Буреть в Иркутской области, сообщает Минобороны РФ. Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

«Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб», - прокомментировал глава Иркутской области.

На место происшествия прибыла поисково-спасательная бригада, которая эвакуирует экипаж. Помощь им оказывают сотрудники МЧС. По предварительной оценке, причиной крушения стала техническая неисправность.

Это уже второй инцидент с Ту-22М3 на территории Иркутской области. В августе прошлого года в Черемховском районе военный самолет также потерпел крушение. Один из четырех пилотов погиб, остальные были доставлены в медучреждение. Тогда причиной крушения также стала техническая неисправность. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов (ст. 351 УК РФ).

Лолита Белова