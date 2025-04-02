В Курганинском районе будут судить 19-летнюю мать за убийство ребенка

Прокуратура Курганинского района завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи установили, что фигурантка самостоятельно родила жизнеспособную девочку в домашних условиях без медицинской помощи. Сразу после родов, желая скрыть факт рождения ребенка от родителей и биологического отца, девушка перерезала пуповину ножницами и выбросила младенца в уличный туалет, расположенный на территории домовладения.

Местной жительнице вменяют ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка после родов). Материалы уголовного дела направлены в Курганинский районный суд.

Анна Гречко