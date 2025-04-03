Студенты исследуют творческий процесс

Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУ) открыл персональную выставку «Проект проекта» об архитекторе Сергее Мишине. В вузе собрали чертежи создателя проекта Нового входа в Эрмитаж с Дворцовой площади и Висячего сада Малого Эрмитажа, а также рисунки из серий «Палимпсест» и «Башни». Дизайн выставки разработан самим Сергеем Мишиным и руководителем студии социально-культурного проектирования Unit4 Владимиром Петросяном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Европейский университет Фото: Европейский университет

Экспозиция могла бы остаться полностью анонимной, как отмечают кураторы, господин Мишин не хотел писать свое имя в экспликации. Однако создателям удалось отстоять упоминание в проекте одного из ведущих архитекторов Петербурга.

Сергей Мишин окончил Куйбышевский архитектурно-строительный институт в 1980 году, после чего переехал в Петербург. Через пять лет он начал работать архитектором в Государственном Эрмитаже и занимал этот пост до 2008 года. На этой должности он исследовал эволюцию территории музейного комплекса и занимался его обновлением.

Именно под его руководством разработаны проекты реставрации Висячего сада Малого Эрмитажа и Большого дворца Зимнего дворца. В период с 2010 по 2012 год проектировщик преподавал архитектурное проектирование в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ), а сейчас является руководителем архитектурного бюро Studio Mishin и занимается градозащитой.

На выставке студенты Школы искусств и культурного наследия ЕУ сосредоточились на исследовании творческого процесса создания архитектурных проектов, основываясь на самых известных работах Сергея Мишина. На третьем этаже университета развернули стенды, где разложены чертежи и эскизы зданий, планировки территорий под строительство и рисунки из серий «Башни» и «Палимпсест».

Последнее является одним из ключевых подходов в проектах по реконструкции и лучше всего иллюстрируется на работах господина Мишина. Палимпсест — метод восстановления, когда историческое здание сохраняется, но восстановление выполняется с внедрением современных элементов. Визуально на объект наслаиваются разные фактуры и знаки, по которым, как на египетских пирамидах или шумерских зиккуратах, можно отследить культурное наследие объекта. Сергей Мишин использует прием во многих работах. В ЕУ разместили лист магазинной штукатурки, который архитектор расписал абстрактной символикой в духе голландских графиков.

Получившийся у вуза проекта в целом похож на стиль Маурица Эшера (хотя правильнее говорить по-голландски — Эсхер.— «Ъ-СПб») с его черно-белыми линиями и абстрактными зданиями. Эскизные башни архитектора похожи на его литографию «Теория относительности» и находятся вне времени и географии, соседствуя рядом с англоязычными схемами навигации Елагина острова, которую разрабатывал Сергей Мишин, и его собственного деревянного дома в Ленобласти, который считается одним из лучших элементов частной архитектуры по версии премии АРХИWOOD-2019.

При этом ЕУ завершает исследование процесса проектирования поисковые блокноты Сергея Мишина, записи он вел во время разработки проектов, и книги-интервью, в которых собраны беседы с архитектором и его собственные дневники.

Стефания Барченкова