Уфимский «Салават Юлаев» проиграл второй матч новосибирской «Сибири»

В четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на домашнем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1. Таким образом, счет в серии стал равным (2:2), а командам предстоят как минимум две игры для выявления победителя в кубковой паре.

В первом периоде голов не было. Самым острым моментом был выход «два в один» уфимских нападающих Нэйтана Тодда и Джошуа Ливо, однако вратарь «Сибири» Денис Костин смог отразить атаку.

На третьей минуте второго периода защитник хозяев Артем Жуков сумел навязать борьбу в зоне «юлаевцев» и отобрал шайбу у правого борта, довел ее до лицевой линии и отдал точный пас на дальнюю штангу. Там на передачу откликнулся нападающий Павел Гоголев, броском в одно касание попавший в пустой угол ворот Александра Самонова, 1:0.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки хоккеисты «Салавата Юлаева» после удалений Дениса Яна и Григория Панина остались втроем. Реализовать большинство смог канадский нападающий новосибирцев Тэйлор Бек, после передач Энди Андреоффа и Тревора Мерфи кистевым броском со средней дистанции поразивший «девятку» уфимских ворот.

Примерно за три минуты до конца третьего периода главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заменил вратаря на шестого полевого игрока. Спустя 29 секунд это принесло плоды: после розыгрыша с участием нападающих Шелдона Ремпала и Джошуа Ливо форвард Александр Хмелевский решился на бросок с острого угла и не промахнулся, сократив отставание до одной шайбы.

За минуту до конца матча уфимцы взяли тайм-аут, однако на большее «юлаевцев» не хватило, 2:1 в пользу «Сибири».

Несмотря на два поражения подряд, Джошуа Ливо остается лидером в списке бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги с 8 очками по системе «гол плюс пас» (0 плюс 8).

Серия на один день возвращается в Уфу, где команды сыграют пятый матч 4 апреля.

Идэль Гумеров